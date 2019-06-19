Чоричу понадобилось практически три часа, чтобы обыграть Соузу и выйти в 1/4 финала турнира в Халле

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Халле (Германия), обыграв португальца Жоау Соузу – 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа и 56 минут.
За право выйти в полуфинал соревнований хорват сразится в французом Пьер-Югом Эрбером.
Халле (Германия)
Турнир ATP Noventi Open
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Борна Чорич (Хорватия, 4) – Жоау Соуза (Португалия, Q) – 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:4)
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