Чорич вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Хорватский теннисист Борна Чорич в первом круге турнира в Санкт-Петербурге обыграл испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Встреча длилась 1 час 39 минут. Хорват сделал 12 эйсов и совершил одну двойную ошибку, испанец 13 раз подал навылет и сделал 4 двойные ошибки.

Во втором круге Чорич встретится с победителем пары Роман Сафиуллин — Эмилио Гомес.

В другом матче первого круга белорус Илья Ивашко обыграл француза Адриана Маннарино — 6:3, 7:6 (8:6).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия, 7) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:3, 7:6 (7:2)

Первый круг

Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 7:6 (8:6)