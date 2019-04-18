Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Хорват Борна Чорич вышел в четвертый круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах француза Пьер-Юга Эрбера – 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Следующим соперником 22-летнего Чорича станет тринадцатый сеяный соревнований Фабио Фоньини из Италии.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Борна Чорич (Хорватия, 9) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:2
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