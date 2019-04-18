Чорич вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Хорват Борна Чорич вышел в четвертый круг турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах француза Пьер-Юга Эрбера – 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Следующим соперником 22-летнего Чорича станет тринадцатый сеяный соревнований Фабио Фоньини из Италии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Борна Чорич (Хорватия, 9) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:2