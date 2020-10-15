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Чорич выбил Сафиуллина с St. Petersburg Open и может сыграть с Медведевым

15:38

Хорват Борна Чорич выиграл у россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Соперник седьмого «сеяного» по четвертьфиналу определится в матче россиянина Даниила Медведева и американца Райлли Опелки.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 7) — Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 6:3, 7:5

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/petersburg/2020/

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