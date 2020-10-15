Чорич выбил Сафиуллина с St. Petersburg Open и может сыграть с Медведевым
15:38
Хорват Борна Чорич выиграл у россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Санкт-Петербурге. Соперник седьмого «сеяного» по четвертьфиналу определится в матче россиянина Даниила Медведева и американца Райлли Опелки.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Борна Чорич (Хорватия, 7) — Роман Сафиуллин (Россия, WC) — 6:3, 7:5
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