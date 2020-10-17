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Чорич сыграет с Рублевым в финале турнира в Санкт-Петербурге

18:52
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27-я ракетка мира, хорват Борна Чорич, в трех сетах обыграл канадца Милоша Раонича, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP, в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.

За главный трофей соревнований Чорич поборется с россиянином Андреем Рублевым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Борна Чорич (Хорватия, 7) — Милош Раонич (Канада, 6) — 1:6, 6:1, 6:4

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