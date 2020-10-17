Чорич сыграет с Рублевым в финале турнира в Санкт-Петербурге
18:52
27-я ракетка мира, хорват Борна Чорич, в трех сетах обыграл канадца Милоша Раонича, занимающего 21-ю строчку рейтинга ATP, в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге.
За главный трофей соревнований Чорич поборется с россиянином Андреем Рублевым.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Борна Чорич (Хорватия, 7) — Милош Раонич (Канада, 6) — 1:6, 6:1, 6:4