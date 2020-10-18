Чорич сказал, что сделает после окончания пандемии

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал, чем займется после окончания пандемии.

— Я с удовольствием схожу в ночной клуб, — цитирует официальный сайт турнира в Санкт-Петербурге Чорича. — Я там не был очень давно. Сейчас из-за коронавируса туда нельзя попасть. Я бы и сейчас сходил здесь в Санкт-Петербурге, но это по-прежнему опасно, этого делать нельзя, поэтому если в следующем году никаких ограничений не будет, то я обязательно схожу здесь, в Санкт-Петербурге. Вы мне подскажите — какой самый лучший!

Чорич на турнире в Санкт-Петербурге дошел до финала, где уступил Андрею Рублеву.