Борна Чорич посетовал, что у него не такое здоровое тело, как у Джоковича

Хорватский теннисист Борна Чорич, который планирует вернуться на корт после травмы на турнире в Индиан-Уэллсе, прокомментировал решение первой ракетки мира Новака Джоковича не прививаться от коронавируса.

«Он сам себе хозяин и может делать то, что хочет. Я вакцинирован, но мне нечего добавить... Это его решение, и я его уважаю. Я ему не удивился. Все мы знаем, насколько Новак силен психологически. Он не сдастся из-за давления», — цитирует хорвата Tennis Channel.

Также Чорич отметил, что на большинстве турниров «Большого шлема» Джокович останется главным фаворитом.

«У него тело 25-летнего парня. И здоровое, а не такое, как у меня», — пошутил Чорич.