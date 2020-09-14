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Чорич, Чилич и Димитров вышли во второй раунд турнира в Рим

17:16
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На турнире АТР в Риме (Италия) проходят матчи первого раунда. Во второй круг пробились хорваты Борна Чорич и Марин Чилич, болгарин Григор Димитров и серб Филип Краинович.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия) — Кристиан Гарин (Чили, 14) — 6:4, 6:4

Марин Чилич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4

Григор Димитров (Болгария, 15) — Джанлука Маджер (Италия, WC) — 7:5, 6:1

Филип Краинович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — 6:4, 7:5

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