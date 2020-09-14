Чорич, Чилич и Димитров вышли во второй раунд турнира в Рим
17:16
На турнире АТР в Риме (Италия) проходят матчи первого раунда. Во второй круг пробились хорваты Борна Чорич и Марин Чилич, болгарин Григор Димитров и серб Филип Краинович.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Борна Чорич (Хорватия) — Кристиан Гарин (Чили, 14) — 6:4, 6:4
Марин Чилич (Хорватия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4
Григор Димитров (Болгария, 15) — Джанлука Маджер (Италия, WC) — 7:5, 6:1
Филип Краинович (Сербия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) — 6:4, 7:5