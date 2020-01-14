Чилийский теннисист Харри временно отстранен из-за положительного допинг-теста

Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила о временном отстранении чилийского теннисиста Николаса Харри. Его подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Сообщается, что положительной оказалась проба, которую он сдал во время проведения матча Кубка Дэвиса Испания — Чили в Мадриде 19 ноября 2019 года. В его моче были обнаружены запрещенные препараты лигандрол и станонозол.

Временное отстранение вступает в силу с сегодняшнего дня. Дата слушания по делу чилийца станет известна позднее.

24-летний чилиец занимает 78-е место в рейтинге АТР. Самая высокая позиция в карьере — 38-я. Он выиграл один турнир — в Бостаде, Швеция (2019 год).