Чилиец Харри снялся с турнира в Цинциннати, чтобы успеть на роды жены

Чилийский теннисист Николас Харри снялся с «мастерса» в Цинциннати перед вторым кругом.

Он объявил о своем отказе от участия во втором круге турнира, чтобы вернуться в Сантьяго и присутствовать при рождении второго ребенка.

Чилиец должен был сыграть с Алексеем Попыриным. На старте турнира Харри обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Харри стал одной из сенсаций этого года, завоевав два титула ATP 250 и впервые в своей карьере войдя в топ-30 после того, как начал год за пределами топ-100.