Чилич сыграет в финале турнира ATP в Штутгарте против Оже-Альяссима

Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).

В полуфинале хорват играл против австрийца Юрия Родионова, который снялся с матча, уступая со счетом 3:6, 0:1.

В финале Чилич сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 543 210 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока