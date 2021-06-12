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Чилич сыграет в финале турнира ATP в Штутгарте против Оже-Альяссима

14:43
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Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).

В полуфинале хорват играл против австрийца Юрия Родионова, который снялся с матча, уступая со счетом 3:6, 0:1.

В финале Чилич сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 543 210 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока

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Иван Торопцев все материалы автора
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