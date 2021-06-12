Чилич сыграет в финале турнира ATP в Штутгарте против Оже-Альяссима
14:43
Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия).
В полуфинале хорват играл против австрийца Юрия Родионова, который снялся с матча, уступая со счетом 3:6, 0:1.
В финале Чилич сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP Mercedes Cup
Призовой фонд 543 210 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Марин Чилич (Хорватия) — Юрий Родионов (Австрия, WC) — 6:3, 1:0 отказ 2-го игрока
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