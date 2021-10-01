Чилич снялся с турнира в Индиан-Уэллсе
18:31
Чемпион US Open-2014 Марин Чилич снялся с турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает ATP.
По данным источника, в основной сетке его заменит 20-летний Дженсон Бруксби. Таким образом, освободилась wild card, которую ранее получил американец. По каким причинам снялся теннисист — не сообщается.
Турнир пройдет с 4 по 17 октября 2021 года.
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