Чилич снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Чемпион US Open-2014 Марин Чилич снялся с турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, сообщает ATP.

По данным источника, в основной сетке его заменит 20-летний Дженсон Бруксби. Таким образом, освободилась wild card, которую ранее получил американец. По каким причинам снялся теннисист — не сообщается.

Турнир пройдет с 4 по 17 октября 2021 года.