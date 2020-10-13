Чилич, Симон и Давидович пробились во второй раунд турнира в Кельне
22:05
В матче первого раунда турнира АТР в Кельне (Германия) чилиец Марин Чилич обыграл американца Маркоса Гирона (6:2, 4:6, 6:3). Испанец Алехандро Давидович победил финна Эмиля Руусувуори (7:5, 6:4). Французский теннисист Жиль Симон переиграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (6:0, 6:3).
Кельн (Германия)
Турнир ATP bett1HULKS Indoors
Призовой фонд 325 610 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 8) — Маркос Гирон (США, LL) — 6:2, 4:6, 6:3
Алехандро Давидович (Испания) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 7:5, 6:4
Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Жиль Симон (Франция) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:0, 6:3