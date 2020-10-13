Чилич, Симон и Давидович пробились во второй раунд турнира в Кельне

В матче первого раунда турнира АТР в Кельне (Германия) чилиец Марин Чилич обыграл американца Маркоса Гирона (6:2, 4:6, 6:3). Испанец Алехандро Давидович победил финна Эмиля Руусувуори (7:5, 6:4). Французский теннисист Жиль Симон переиграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (6:0, 6:3).

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 8) — Маркос Гирон (США, LL) — 6:2, 4:6, 6:3

Алехандро Давидович (Испания) — Эмиль Руусувуори (Финляндия, Q) — 7:5, 6:4

Анри Лааксонен (Швейцария, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия, WC) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

Жиль Симон (Франция) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:0, 6:3