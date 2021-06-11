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Чилич, Родионов, Оже-Альяссим и Куэрри вышли в полуфинал турнира в Штутгарте

22:55
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Хорват Марин Чилич обыграл канадца Дениса Шаповалова (7:5, 7:6 (7:3). Австралиец Юрий Родионов победил своего соотечественника Алекса Де Минаура (3:6, 6:3, 7:6 (7:4)).

Канадец Феликс Оже-Альяссим переиграл француза Уго Умбера (7:6 (7:5), 7:6 (10:8)). Американец Сэм Куэрри победил швейцарца Доминика Штефана Штрикера (6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3).

В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с Куэрри, а Родионов — с Чиличем.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 543 210 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия) — Денис Шаповалов (Канада, 1) — 7:5, 7:6 (7:3)

Юрий Родионов (Австрия, WC) — Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Уго Умбер (Франция, 6) — 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Сэм Куэрри (США) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3

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