Чилич проиграл белорусу Ивашко на турнире в Уинстон-Салеме
02:45
Хорватский теннисист Марин Чилич потерпел поражение во втором круге турнира в Уинстон-Салеме. В трех сетах он проиграл белорусу Илье Ивашко.
Следующим соперником белорусского теннисиста будет немец Ян-Леннард Штруфф.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард Одиночный разряд
Второй круг
Илья Ивашко (Белоруссия) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 4:6, 7:5, 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания, 3, WC) — Люка Пуй (Франция, Q) — 3:6, 6:4, 6:1
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