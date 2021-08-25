Чилич проиграл белорусу Ивашко на турнире в Уинстон-Салеме

Хорватский теннисист Марин Чилич потерпел поражение во втором круге турнира в Уинстон-Салеме. В трех сетах он проиграл белорусу Илье Ивашко.

Следующим соперником белорусского теннисиста будет немец Ян-Леннард Штруфф.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард Одиночный разряд

Второй круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Марин Чилич (Хорватия, 6) — 4:6, 7:5, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, 3, WC) — Люка Пуй (Франция, Q) — 3:6, 6:4, 6:1