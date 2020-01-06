Чилич обыграл Жука на ATP Cup, Чорич проиграл Хуркачу
07:19
Японец Го Соеда выиграл у Александра Метревели из Грузии на турнире ATP Cup. В противостоянии ЮАР и Чили две победы одержали африканские теннисисты. В группе E хорват Марин Чилич выиграл у поляка Каспера Жука, а Борна Чорич уступил Хуберту Хуркачу.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A (Брисбен)
ЮАР — Чили
Кевин Андерсон — Кристиан Гарин — 6:0, 6:3
Ллойд Харрис — Николас Харри — 6:4, 6:4
Группа B (Перт)
Япония — Грузия
Го Соеда — Александр Метревели — 4:6, 6:3, 6:2
Группа E (Сидней)
Хорватия — Польша
Марин Чилич — Каспер Жук — 7:6 (10:8), 6:4
Борна Чорич — Хуберт Хуркач — 2:6, 2:6
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