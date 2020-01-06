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Чилич обыграл Жука на ATP Cup, Чорич проиграл Хуркачу

07:19

Японец Го Соеда выиграл у Александра Метревели из Грузии на турнире ATP Cup. В противостоянии ЮАР и Чили две победы одержали африканские теннисисты. В группе E хорват Марин Чилич выиграл у поляка Каспера Жука, а Борна Чорич уступил Хуберту Хуркачу.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Брисбен)

ЮАР — Чили

Кевин Андерсон — Кристиан Гарин — 6:0, 6:3

Ллойд Харрис — Николас Харри — 6:4, 6:4

Группа B (Перт)

Япония — Грузия

Го Соеда — Александр Метревели — 4:6, 6:3, 6:2

Группа E (Сидней)

Хорватия — Польша

Марин Чилич — Каспер Жук — 7:6 (10:8), 6:4

Борна Чорич — Хуберт Хуркач — 2:6, 2:6

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