Чилич обыграл Сугиту на старте турнира в Токио
10:47
Хорватский теннисист Марин Чилич выиграл у японца Юити Сугиты (6:4, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Токио (Япония). Матч продолжался один час и 15 минут.
В следующем раунде хорват сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) - Чон Хен (Корея).
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 6) — Юити Сугита (Япония, WC) — 6:4, 6:4