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Чилич обыграл Сугиту на старте турнира в Токио

10:47

Хорватский теннисист Марин Чилич выиграл у японца Юити Сугиты (6:4, 6:4) в первом раунде турнира АТР в Токио (Япония). Матч продолжался один час и 15 минут.

В следующем раунде хорват сыграет с победителем пары Лоренцо Сонего (Италия) - Чон Хен (Корея).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Юити Сугита (Япония, WC) — 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2019/

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