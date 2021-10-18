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Чилич обыграл Джумхура в первом круге Кубка Кремля

20:04
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В матче первого круга Кубка Кремля в мужском одиночном разряде хорватский теннисист Марин Чилич победил боснийца Дамира Джумхура (6:7 (4:7), 6:1, 6:1).

В следующем раунде соперником хорвата станет победитель пары Томми Пол (США) — Микаэль Имер (Швеция).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:1

Артур Риндеркнех (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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