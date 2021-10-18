Чилич обыграл Джумхура в первом круге Кубка Кремля
20:04
В матче первого круга Кубка Кремля в мужском одиночном разряде хорватский теннисист Марин Чилич победил боснийца Дамира Джумхура (6:7 (4:7), 6:1, 6:1).
В следующем раунде соперником хорвата станет победитель пары Томми Пол (США) — Микаэль Имер (Швеция).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марин Чилич (Хорватия, 6) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:1
Артур Риндеркнех (Франция) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 6:4, 6:4
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