Чилич обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде
06:31
Хорватский теннисист Марин Чилич победил серба Ласло Джере в 1/4 финала турнира АТР в Аделаиде (Австралия).
В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 2).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Марин Чилич (Хорватия, 3) — Ласло Джере (Сербия, 7) — 6:3, 6:2
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