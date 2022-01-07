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Чилич обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

06:31
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Хорватский теннисист Марин Чилич победил серба Ласло Джере в 1/4 финала турнира АТР в Аделаиде (Австралия).

В полуфинале Чилич сыграет с победителем матча Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Карен Хачанов (Россия, 2).

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Ласло Джере (Сербия, 7) — 6:3, 6:2

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