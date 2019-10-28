Чилич и Албот вышли во второй круг турнира в Париже

Представитель Молдавии Раду Албот обыграл грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Париже — 6:3, 6:2. А хорват Марин Чилич оказался сильнее представителя Польши Хуберта Хуркача — 7:6, 6:4.

Во втором круге Албот сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи, а Чилич — со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Раду Албот (Молдавия) — Николоз Басилашвили (Грузия) — 6:3, 6:2

Марин Чилич (Хорватия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:6, 6:4