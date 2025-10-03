Джокович победил Чилича во втором круге «мастерса» в Шанхае

Серб Новак Джокович в матче второго круга турнира ATP в Шанхае в двух сетах победил хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Джокович (38 лет) и Чилич (37) провели 22-й матч между собой, серб одержал 20-ю победу при двух поражениях.

В следующем раунде Джокович сыграет с немцем Янником Ханфманном.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:4

Хауме Мунар (Испания) — Флавио Коболли (Италия, 22) — 7:5, 6:1

Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 1:6, 6:1