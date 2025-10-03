Джокович победил Чилича во втором круге «мастерса» в Шанхае
Серб Новак Джокович в матче второго круга турнира ATP в Шанхае в двух сетах победил хорвата Марина Чилича — 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Джокович (38 лет) и Чилич (37) провели 22-й матч между собой, серб одержал 20-ю победу при двух поражениях.
В следующем раунде Джокович сыграет с немцем Янником Ханфманном.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:4
Хауме Мунар (Испания) — Флавио Коболли (Италия, 22) — 7:5, 6:1
Таллон Грикспур (Нидерланды, 27) — Дженсон Бруксби (США) — 6:1, 1:6, 6:1
