27 июня, 15:29

Четырех теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации четырех теннисистов за участие в договорных матчах.

Таец Наттхасит Кунсуван получил дисквалификацию на 12 лет. Он признался, что поучаствовал в 39 договорных матчах с 2022 по 2024 год.

На пять лет отстранен француз Джейми Флойд Анхель, который организовал договорной матч за деньги и уничтожил доказательства нарушения.

Швед Кристиан Линделл дисквалифицирован на 7 лет за участие в четырех договорных матчах и связями с бельгийским синдикатом договорных матчей. Француз Самюэль Бенсуссан также получил 1 гол и 11 месяцев дисквалификации за связи с синдикатом.

  • fullerist

    Демократия...

    28.06.2025

  • spartsmen

    надо же - целый синдикат есть. а почему он ещё есть, если про него знают???

    27.06.2025

  • shpasic

    "Француз Самюэль Бенсуссан также получил 1 гол и 11 месяцев дисквалификации за связи с синдикатом". кто ж ему гол-то забил?!

    27.06.2025

