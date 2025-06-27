Четырех теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) объявило о дисквалификации четырех теннисистов за участие в договорных матчах.

Таец Наттхасит Кунсуван получил дисквалификацию на 12 лет. Он признался, что поучаствовал в 39 договорных матчах с 2022 по 2024 год.

На пять лет отстранен француз Джейми Флойд Анхель, который организовал договорной матч за деньги и уничтожил доказательства нарушения.

Швед Кристиан Линделл дисквалифицирован на 7 лет за участие в четырех договорных матчах и связями с бельгийским синдикатом договорных матчей. Француз Самюэль Бенсуссан также получил 1 гол и 11 месяцев дисквалификации за связи с синдикатом.