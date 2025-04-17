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Сегодня, 13:18

Чествование Надаля на «Ролан Гаррос» будет проходить 25 мая

Камила Абдурахманова
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Завершившего карьеру Рафаэля Надаля почтят на «Ролан Гаррос» 25 мая, сообщили в аккаунте турнира в социальных сетях.

На счету 38-летнего теннисиста 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Больше титулов на одном турнире «Большого шлема» нет ни у одного теннисиста. Рафаэль Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года.

Кроме того, на турнире планируют ввести в Международный зал теннисной славы французскую теннисистку Мэри Пирс. Также состоится чествование Ришара Гаске, который проведет свой последний матч на «Ролан Гаррос».

Надаль — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема». На Олимпиаде в 2008 году теннисист выиграл золото в одиночном разряде, а в 2016 году — в парном. За свою карьеру Надаль заработал более 134 миллионов долларов призовых, заняв второе место в истории тенниса по этой сумме.

Теннис
Рафаэль Надаль
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