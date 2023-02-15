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Сегодня, 14:55

Чесноков заявил, что Давидович-Фокина оказывал чудовищное давление на Медведева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что испанец Алехандро Давидович-Фокина оказывал сильное давление на россиянина Даниила Медведева в начале матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме, но потом стал много ошибаться.

«Сначала был один Давидович-Фокина, потом — другой. Он оказывал чудовищное давление на Медведева, но вдруг начал делать много невынужденных ошибок. Мне кажется, что ключевым стал момент, когда во второй партии при счете 1:1 испанец подал двойную на брейк-поинте, после он посыпался. По матчу не чувствовалось, что Медведев выиграл сам, мне показалось, что очень много невынужденных ошибок за второй и третий сет сделал его соперник, хотя забить в игре против Медведева на вылет очень сложно, потому что Даня достает невероятные мячи. Медведев за матч пять раз отдал свою подачу, это очень много. В первом сете он больше подач выиграл на приеме, чем на подаче. В любом случае он молодец, что выиграл. Думаю, во втором круге будет чуть полегче», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В ночь на среду Медведев победил испанца со счетом 4:6, 6:2, 6:2. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча между французом Кентеном Алисом и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Источник: https://tass.ru/sport/17055621
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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