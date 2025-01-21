Чесноков: «Монфис находится в такой форме, что вернулся в свои лучшие годы»

Бывшая 9-я ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков оценил игровую форму французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Чтобы обыграть Монфиса в матче, нужно сыграть свой лучший матч. На старости лет, в возрасте 38 лет, он находится в такой форме, что вернулся в свои лучшие годы», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

20 января 38-летний француз из-за травмы снялся с Australian Open во время матча четвертого круга турнира с американцем Беном Шелтоном.