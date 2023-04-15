Чесноков высказался о выходе Рублева в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Советский и российский полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился мнением о выходе российского теннисиста Андрея Рублева в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Хорошая победа. Здорово, что Андрей выиграл и попал в финал. Но все равно для меня матч получился скучным. При счете 3:1 на подаче Фритца счет был 15:40, во втором сете они сделали потрясающий розыгрыш. Чтобы смотреть матч, хочется больше таких розыгрышей. За весь сет я увидел один классный розыгрыш. Я ожидал от матча большего. Но здорово выйти в финал такого турнира. Тем более у Андрея ни одной победы на «Мастерсе». В Монако сейчас просто ужасная погода, играть тяжело. Поэтому качество игры не может быть лучшим», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

15 апреля, Андрей Рублев вышел в финал турнира в Монте-Карло. обыграв американца Тейлора Фритца. Соперником россиянина в финале будет победитель матча Синнер (Италия) — Руне (Дания).