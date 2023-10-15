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Сегодня, 17:30

Чесноков высказался о поражении Рублева от Хуркача в финале турнира в Шанхае

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева от Хуберта Хуркача в финале турнира в Шанхае.

«Я считаю, что не совсем обидно поражение. Получается, вести 3:0 на таймбрейке и 5:2, но после этого как же здорово отыграл Хуркач. Казалось бы, 3:0 ведет Рублев, но при этом, без шансов две подачи у поляка полетели. Если брать весь матч, то игра удалась! Финал был очень хороший! Интрига тоже была до конца матча. Конечно, у Рублева были шансы в третьем себе, где подача у Хуркача висела, но ему удавалось выиграть свою подачу», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Рублев проиграл Хуркачу в финале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Таким образом, россиянин проиграл 4-й финал в этом году. Ранее он не уступил в матче за титул на турнире в Дубай, Бане-Лука и Галле.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11221268-chesnokov-vyskazalsya-o-porazhenii-rubleva-ot-hurkacha-v-finale-turnira-v-shanhae.html
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
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