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Чесноков: «У Шевченко был отличный шанс победить, но он не дожал Медведева»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поединке россиянина Александра Шевченко с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Шевченко провел отличный матч. У него были отличные возможности в третьем сете, но он не дожал Медведева. Ему совсем чуть-чуть не хватило. Думаю, что ключевой момент встречи — нереализованные три брейк-пойнта при 4:3 в последнем сете. Это был шанс для Шевченко закрыть матч, но Александра внезапно психологически зажало. Думаю, у Медведева с Карацевым будет очень интересный матч», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

Медведев одержал победу над Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде (4:6, 6:1, 7:5). Его следующим соперником станет еще один представитель России — Аслан Карацев.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5088565-chesnokov-u-shevchenko-byl-otlichnyj-shans-pobedit-medvedeva-no-ego-psihologicheski-zazhalo.html
Теннис
Александр Шевченко
Даниил Медведев
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