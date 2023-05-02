Чесноков: «У Шевченко был отличный шанс победить, но он не дожал Медведева»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поединке россиянина Александра Шевченко с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Шевченко провел отличный матч. У него были отличные возможности в третьем сете, но он не дожал Медведева. Ему совсем чуть-чуть не хватило. Думаю, что ключевой момент встречи — нереализованные три брейк-пойнта при 4:3 в последнем сете. Это был шанс для Шевченко закрыть матч, но Александра внезапно психологически зажало. Думаю, у Медведева с Карацевым будет очень интересный матч», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

Медведев одержал победу над Шевченко в третьем круге турнира в Мадриде (4:6, 6:1, 7:5). Его следующим соперником станет еще один представитель России — Аслан Карацев.