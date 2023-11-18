Чесноков считает, что в матче теннисистов Медведева и Синнера нет фаворита

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер имеют равные шансы на выход в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я видел, как играл Синнер, он играл здорово, но у него все матчи были тяжелыми. Мне кажется, при том, что Медведев проиграл ему два последних матча и что Синнер играет на своем поле, шансы у них 50 на 50, для меня нет фаворита в этом матче. Последние два матча между этими игроками были очень упорными, все решили один-два розыгрыша, думаю, так будет и в этот раз», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в Красной группе, с первого — Карлос Алькарас. За выход в финал россиянин поборется с Янником Синнер. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.