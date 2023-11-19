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Сегодня, 15:07

Чесноков: «Это был очень хороший сезон для российского мужского тенниса»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил итоги сезона для российского мужского тенниса.

«Шесть россиян в топ-50 — это очень хороший результат. Это был очень хороший сезон для российского мужского тенниса. Отдельно я бы выделил результаты у Рублева, ведь он впервые выиграл турнир серии «мастерс». Он закончил год пятым, это лучший результат для него. Этот сезон Андрей точно может занести себе в актив», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

26-летний Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге. На его счету две победы в турнирах АТР в 2023 году. На Итоговом турнире АТР россиянин не смог выйти в полуфинал. Он проиграл все три матча группового раунда.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-e-to-by-l-ochen-horoshij-sezon-dlya-rossijskogo-muzhskogo-tennisa/
Теннис
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