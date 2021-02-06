Чесноков считает, что Рублеву и Медведеву по силам выиграть любые турниры

Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков прокомментировал для «СЭ» выход в финал российских теннисистов на ATP Cup.

«Я считаю, что основной удар ребятам нужно сделать на Australian Open. У них есть все шансы, чтобы пройти как можно дальше на нем. Понятно, что у нас одна из сильных сборных в мире. Нашим ребятам по силам выиграть любые турниры. Они играют и выигрывают с большой легкостью. Этот турнир больше подготовительный. Не просто так многие спортсмены говорят, что у них травмы. Понятно, что они хотят подойти к Australian Open в лучшей форме», — сказал Чесноков «СЭ».

Сегодня, 6 февраля, россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли в полуфинале Александра Зверева и Ян-Леннарда Штруфа. В финале наша сборная встретится с итальянцами.

(Владимир Пушкарев)