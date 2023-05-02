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Сегодня, 10:36

Чесноков считает, что Рублев и Хачанов могут обыграть любую пару мира

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о перспективах российских теннисистов Андрея Рублева и Карена Хачанова в парном разряде.

«Рублев и Хачанов одержали очень хорошую победу над одной из сильнейших пар мира. Они умеют играть пару, оба классно играют, плотно пробивают с задней линии. Может, у них нет такой сыгранности, как у профессиональных пар, но я считаю, что они способны обыграть любой дуэт в мире», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

1 мая россияне обыграли олимпийских чемпионов хорватов Николу Мектича и Мате Павича в матче второго круга парного разряда на турнире в Мадриде.

Источник: https://tass.ru/sport/17656113
Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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