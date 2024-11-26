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Чесноков считает, что российские теннисисты тускло провели сезон

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российские спортсмены невыразительно сыграли на турнирах ATP в этом году.

«К сожалению, для нас этот сезон получился не особо запоминающимся. Начался он неплохо, Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, Андрей Рублев выиграл «Мастерс» в Мадриде, но дальше не так много было ярких успехов. Ничего удивительного в том, что ребят никуда в этом году не включили, нет. Если посмотреть на девочек, то там четыре человека выдвинуты на различные номинации. Девчонки завоевали серебро на Олимпиаде, выигрывали турниры, добились реально большого прогресса. На этом фоне ребята тускло провели сезон», — сказал Чесноков ТАСС.

ATP ранее объявила номинантов на различные награды по итогам сезона. Россияне не попали ни в одну номинацию.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Чесноков
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