Чесноков считает, что последние поражения теннисиста Джоковича на грунте ничего не значат

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович покажет свою настоящую форму на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), поэтому его последние поражения на турнирах, проводящихся на грунтовых кортах, ничего не значат.

«То, что Джокович проигрывает на последних турнирах не самым сильным игрокам, абсолютно ничего не значит. Для меня он все еще фаворит Roland Garros, там он себя покажет во всей красе, покажет свою настоящую форму. Он умеет готовиться к большим турнирам и выигрывать их, что показывал на протяжении всей карьеры. Раньше он тоже, бывало, плохо играл на турнирах в Мадриде, Монте-Карло, но потом во Франции проходил далеко», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Джокович сыграл на двух турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на которых выиграл и проиграл по два матча.

Джоковичу 35 лет, на его счету 93 титула ATP, он является 22-кратным победителем турниров Большого шлема. На счету Джоковича также бронза Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде, в 2010 году в составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (384).