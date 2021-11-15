Чесноков считает, что после поражения в Париже Зверев настроится на Медведева как никогда

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Итогового турнира ATP между Даниилом Медведевым и Александром Зверевым.

«В общем-то говоря, на массах все, все пытаются выжать максимум. Бывают какие-то недоразумения: находятся не в своей тарелке, кто-то чувствует, что он совсем не тянет, отказывался потом и просит замену. Первый матч у Медведева был с Хуркачем, у него с ним никогда не было легких игр. Даниил уверенно выиграл Зверева в Париже, но такой Зверев не повторится сейчас, потому что он свежий. После такого поражения Зверев настроится как никогда, постарается показать все, на что способен. Медведев очень хорошо втягивает Зверева в свои сети, вот эти длинные розыгрыши. Этот матч не будет похож на встречу Зверева с Берреттини. Тогда немец делал подарки итальянцу. Медведев подарков делать не будет. Берреттини дал Звереву шанс. Это будет другая игра», — сказал Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Матч красной группы состоится завтра, 16 ноября, в 16:00 по московскому времени.

В своих первых матчах россиянин победил поляка Хуберта Хуркача, а немец обыграл итальянца Маттео Берреттини, который снялся с матча из-за травмы.