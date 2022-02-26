Чесноков считает, что Надаль играл против Медведева в Акапулько сильнее, чем в финале Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение Даниила Медведева от Рафаэля Надаля (3:6, 3:6) в полуфинале турнира ATP в Акапулько (Мексика).

«Надаль играл потрясающе. Даня имел столько брейк-пойнтов, но не сумел реализовать, потому что Рафа хорошо играл на них, не давал шансов. Плюс очень много двойных у Медведева.



Период после Австралии прошел не до конца, Дане надо играть чаще, чтобы набрать форму. Но матч был отличный, достаточно посмотреть этот гейм на 3:2 во втором сете. Это был шедевр. Надаль играл сильнее и тактически более грамотно, чем даже в Австралии в финале. Медведев начал играть в настоящий теннис после 0:1 во втором сете. Но все нормально, ничего страшного нет», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

В финале турнира в Акапулько Надаль сыграет с британцем Кэмероном Норри.