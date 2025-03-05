Чесноков считает, что Медведеву пора выходить на свой уровень

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российский теннисист Даниил Медведев показывал не лучшую игру в начале сезона и ему пора выходить на свой уровень.

«Если смотреть на его игру в начале сезона, то мне она не нравится. Возможно, он потерял в себе уверенность, может быть, его что-то беспокоит, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Пока он нигде не выиграл больше двух матчей, и такие результаты вызывают опасение. Впереди два крупных турнира в США, пора уже выходить на свой привычный уровень».

29-летний Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.