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Сегодня, 15:28

Чесноков считает, что Медведеву по силам обыграть Синнера в финале «Мастерса» в Майами

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что россиянину Даниилу Медведеву по силам обыграть итальянца Янника Синнера в финале турнира в Майами.

«Что касается другого полуфинала, то Алькарас на прошлом турнире показал свой самый лучший теннис. В Майами он немного растерял свою форму и допускал больше ошибок, чем обычно. Даниил вполне может обыграть Синнера, они уже в этом году встречались в Роттердаме, там Даниил победил, ему по силам выиграть снова. Он бегает больше всех по корту, его обыграть не так просто, он почти все достает и у него невероятные физические кондиции», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Финальный матч между Медведевым и Синнером пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17425905
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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