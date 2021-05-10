Чесноков считает, что Медведеву будет сложно победить Карацева на турнире в Риме
Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второго круга турнира ATP в Риме между российскими теннисистами Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым.
«То, что Аслан прошел первый круг, закономерно. Но для Даниила Медведева будет очень серьезным испытанием — встретиться с Карацевым, который находится просто в невероятной форме. Карацев играет уверенно и обыгрывает практически всех. Я так понимаю, у него сегодня нет авторитета и такого игрока, на котором он мог бы споткнуться. Предстоящий матч будет для Дани Медведева крайне сложным и тяжелым», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».
Карацев в первом круге турнира обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Медведев не играл в первом круге, а прошел во второй как сеяный игрок.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/10/n_15961034.shtml?updated
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