Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Чесноков считает, что Медведеву будет сложно победить Карацева на турнире в Риме

15:43
Теги:

Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второго круга турнира ATP в Риме между российскими теннисистами Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым.

«То, что Аслан прошел первый круг, закономерно. Но для Даниила Медведева будет очень серьезным испытанием — встретиться с Карацевым, который находится просто в невероятной форме. Карацев играет уверенно и обыгрывает практически всех. Я так понимаю, у него сегодня нет авторитета и такого игрока, на котором он мог бы споткнуться. Предстоящий матч будет для Дани Медведева крайне сложным и тяжелым», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Карацев в первом круге турнира обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Медведев не играл в первом круге, а прошел во второй как сеяный игрок.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/10/n_15961034.shtml?updated

Читайте также

Олимпийский чемпион Тарасов судится с СБР. 19 лет назад он едва не умер от кровяного допинга
Сайт НХЛ отметил Капризова и Шестеркина как претендентов на «Колдер Трофи»
Нужен ли «Спартаку» Витория? Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран
«Урал» — «Ростов»: во сколько начало онлайн трансляции матча

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд