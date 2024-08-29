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Чесноков считает, что Медведеву будет непросто в матче с Марожаном

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что Фабиан Марожан станет непростым соперником для Даниила Медведева в матче второго круга US Open.

«Даниил находится в хорошей форме, он относительно легко выиграл первый матч. Марожан, напротив, провел много времени на корте, сыграл пять сетов. После такого марафона непросто выходить на одного из сильнейших игроков мира. У него хороший удар, подача, Даниилу нельзя расслабляться. Марожан очень опасный соперник, он всегда может преподнести сюрприз, но я все же думаю, что Медведев будет фаворитом», — цитирует Чеснокова ТАСС.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема, соревнования завершатся 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 75 миллионов долларов.

Источник: ТАСС
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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