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Сегодня, 18:07

Чесноков считает, что Медведев находится в бешеной форме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что первая ракетка мира Даниил Медведев находится в невероятной форме.

«Сейчас Даниил находится в какой-то бешеной форме. Не знаю, кто на этом турнире его может остановить. Соперник должен был играть матч жизни, все попадать, чтобы победить Медведева», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее Медведев обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:2, 6:4 в четвертьфинале турнира в Галле. В полуфинале 26-летний россиянин сыграет с немцем Оскаром Отте.

Источник: https://tass.ru/sport/14955705
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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