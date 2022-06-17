Чесноков считает, что Медведев находится в бешеной форме

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что первая ракетка мира Даниил Медведев находится в невероятной форме.

«Сейчас Даниил находится в какой-то бешеной форме. Не знаю, кто на этом турнире его может остановить. Соперник должен был играть матч жизни, все попадать, чтобы победить Медведева», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Ранее Медведев обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:2, 6:4 в четвертьфинале турнира в Галле. В полуфинале 26-летний россиянин сыграет с немцем Оскаром Отте.