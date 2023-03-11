Чесноков: «Медведев сейчас набрал фантастическую форму и может сыграть еще лучше»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал выступление российских теннисистов на старте турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Три из трех, отличный результат, я им доволен. Не ожидал, что Андрей так легко обыграет Легечку, но он просто здорово сыграл. От Хачанова я тоже не ждал уверенной победы, однако счет говорит сам за себя. Что касается Медведева, то ему достался очень сложный соперник для первого круга, и он упирался рогом до самого конца. У американца было шесть брейк-пойнтов, но Даниил их уверенно отыграл. Он сейчас набрал фантастическую форму и может сыграть еще лучше. Он может лучше двигаться, надежнее играть и добавить агрессии в своих действиях», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Следующим соперником Даниила Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко. Андрей Рублев в третьем круге турнира сыграет с французом Уго Умбером, а Карен Хачанов встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.