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Сегодня, 11:42

Чесноков считает, что Медведев может стать самым титулованным российским теннисистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев находится в расцвете сил и может стать рекордсменом среди россиян по количеству побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Медведев сейчас играет здорово, его очень сложно победить. На турнире в Роттердаме он показал, что заслуживает места, если не в топ-2 мирового рейтинга, то в топ-4 точно. То, что он обошел Сафина, это здорово. Медведеву сейчас 27, он в самом расцвете сил, ему еще играть и играть. Посмотрите на Новака Джоковича, он в 35 выигрывает турниры Большого шлема и находится на первом месте в мире. Конечно, я не могу точно утверждать, что он обязательно побьет все рекорды наших гениальных игроков, но потенциально, если не будет травм, он может стать самым титулованным теннисистом среди россиян», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В финале Медведев обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера в трех сетах (5:7, 6:2, 6:2).

Источник: https://tass.ru/sport/17092505
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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