Чесноков считает, что матч с теннисистом Де Минауром будет очень сложным для Рублева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что астралийский теннисист Алекс Де Минаур может творить невероятные чудеса в матчах против лучших игроков мира, поэтому встреча с ним в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме будет очень сложной для россиянина Андрея Рублева.

«Рублеву достался очень сложный соперник для первого круга. Де Минаур, понимая, что будет играть против топ-игрока, будет творить невероятные чудеса. Рублев будет гонять его по девяткам, вправо и влево бить плоские удары, а австралиец будет все догонять. Будет очень сложно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Рублевым и Де Минауром пройдет 15 февраля. Россиянин посеян на турнире в Роттердаме под вторым номером, австралиец не получил номера посева.