Чесноков считает, что Котов показал хорошую игру на турнире в Марокко

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что россиянин Павел Котов достойно выступил на турнире в Марокко.

«Я смотрел матчи Котова, у него был нелегкий первый круг, но потом он преобразился. Он здорово сыграл с двумя итальянцами, но с Карбальесом Баэной уже играть было тяжелее. Испанец пока быстрее и сильнее Котова, у которого есть определенные недостатки в физической подготовке. Тем не менее Павел хорошо играл и очень достойно выступил на турнире», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Котов дошел до полуфинала турнира, где уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне со счетом 4:6, 2:6. На данный момент 25-летний россиянин занимает 68-е место в рейтинге ATP.