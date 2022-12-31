Чесноков считает, что Хачанову не хватает стабильности и выносливости

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков подвел итоги выступления российского теннисиста Карена Хачанова в 2022 году. Спортсмен завершил год на 20-м месте рейтинга ATP.

«Мне хотелось бы, чтобы Карен достиг большего, закрепился в двадцатке. По идее у него все возможности для этого есть, он высокого роста, обладает мощью, силой, но где-то не хватает стабильности и выносливости в длинных розыгрышах. Например, когда они с Новаком Джоковичем играют длинные розыгрыши, Карен начинает задыхаться. Может быть, Хачанов работает так много, что достиг максимума, но, мне кажется, он может добиться более высокого места, чем-то, которое занимает сейчас», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В активе 26-летнего Хачанова 4 титула ATP.