Чесноков считает, что Хачанов набрал хорошую форму под конец сезона

Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал игру Карена Хачанова на турнире в Париже.

«В последнее время Карен играет здорово, он одерживает очень хорошие победы. Под конец сезона он набрал хорошую форму. Он абсолютно точно играет сейчас на уровне первой двадцатки, может быть, и выше. Посмотрим, сможет ли он так же играть в следующем сезоне», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В полуфинале «мастерса» Хачанов сыграет с французом Уго Умбером, который переиграл австралийца Джордана Томпсона — 6:2, 7:6 (7:4).