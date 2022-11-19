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Сегодня, 09:08

Чесноков считает, что Циципас не справился с темпом Рублева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над греком Стефаносом Циципасом (3:6, 6:3, 6:2) на Итоговом турнире ATP.

«Циципас остро начал матч, но потом Рублев вошел в игру, и Циципас перестал успевать за ним. В третьем сете он должен был поменять тактику, потом он начал психовать и выкинул мяч в сторону своей команды. Возможно, разборки с командой помешали ему, не было того Циципаса, которого мы привыкли видеть. Рублев молодец, не сломался после первого сета, выдержал темп Циципаса и прибавил», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также заявил, что он очень рад выходу российского теннисиста в полуфинал соревнования.

«Еще мне показалась, что большинство зрителей поддерживало Рублева, и это очень приятно, что в Италии ценят наших теннисистов», — добавил Чесноков.

25-летний россиянин со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Источник: https://tass.ru/sport/16373139
Теннис
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Стефанос Циципас
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