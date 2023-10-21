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Сегодня, 02:06

Чесноков: «Результат Котова на турнире в Стокгольме просто невероятен»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Павла Котова в полуфинал турнира в Стокгольме. В пятницу он переиграл голландца Таллона Грикспора.

«Результат Котова на турнире в Стокгольме просто невероятен. Для меня это большая сенсация. Честно говоря, я не ожидал, что он так далеко пройдет. Теперь заслуженно Павел должен до конца сезона быть в топ-100. Он большой молодец!

Шансы в полуфинале с Кечмановичем ? Мне кажется шансы на победу маленькие. Кечманович здорово играет, я видел его матч против Руне. Когда он в форме, то его обыграть очень тяжело. Котов свою задачу выполнил и может сыграть этот матч в удовольствие. А если получится выиграть – будет еще больше сенсация», – цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Соперником Котова по полуфиналу будет серб Миомир Кецманович.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-ya-ne-ozhidal-chto-kotov-tak-daleko-projdet-na-turnire-v-stokgol-me/
Теннис
Андрей Чесноков
Павел Котов
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