Чесноков: «Результат Котова на турнире в Стокгольме просто невероятен»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Павла Котова в полуфинал турнира в Стокгольме. В пятницу он переиграл голландца Таллона Грикспора.

«Результат Котова на турнире в Стокгольме просто невероятен. Для меня это большая сенсация. Честно говоря, я не ожидал, что он так далеко пройдет. Теперь заслуженно Павел должен до конца сезона быть в топ-100. Он большой молодец!

Шансы в полуфинале с Кечмановичем ? Мне кажется шансы на победу маленькие. Кечманович здорово играет, я видел его матч против Руне. Когда он в форме, то его обыграть очень тяжело. Котов свою задачу выполнил и может сыграть этот матч в удовольствие. А если получится выиграть – будет еще больше сенсация», – цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

Соперником Котова по полуфиналу будет серб Миомир Кецманович.