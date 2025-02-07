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7 февраля 2025, 23:51

Чесноков прокомментировал возможное сотрудничество Сафина и Рублева

Ана Горшкова
Корреспондент

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о возможном сотрудничестве Марата Сафина и Андрея Рублева.

«Если Рублеву комфортно быть с Сафиным, то почему нет? Потому что Сафин все-таки был великим игроком, и он выиграл много турниров. Он хорошо знает все изнутри. Может быть, психологически даст Андрею какой-то толчок и поможет ему с эмоциями», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Ранее Рублев заявил, что был бы рад, если бы к его команде присоединился экс-первая ракетка мира Сафин.

Источник: Vprognoze.ru
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Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Марат Сафин
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